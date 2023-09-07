Черчесов — об отношении к деньгам: главное — не где и за сколько, а с кем

Бывший главный тренер сборной России, «Спартака» и «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к деньгам.
«Я же не спал и не мечтал работать в Венгрии, но люди прилетели, пообщались, мы поняли друг друга. А главное, наши цели совпали – они хотели быть первыми, я хочу быть первым. Наш тренерский штаб привык решать задачи. Как говорил один человек, главное – не где и за сколько, а с кем. С этими принципами мы до сих пор и работаем, ничего не меняется», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».
В венгерском «Ференцвароше» Черчесов отработал с декабря 2021 года по июль 2023-го. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Венгрии и один раз выиграла Кубок страны. Прежде Черчесов возглавлял сборную России, с которой добрался до 1/4 финала чемпионата мира — 2018.
- 7 сентября 2023
-
16:02
-
15:50
-
15:48
-
15:47
-
15:46
-
15:41
-
15:35
-
15:22
-
15:20
-
15:10
-
15:10
-
15:09
-
15:00
-
14:59
-
14:58
-
14:54
-
14:40
-
14:36
-
14:25
-
14:24
-
14:15
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:47
-
13:41
-
13:27
-
13:24
-
13:16
-
13:10
-
12:53
-
12:49
-
12:41
-
12:40