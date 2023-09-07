Черчесов — об отношении к деньгам: главное — не где и за сколько, а с кем

Бывший главный тренер сборной России, «Спартака» и «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к деньгам.

«Я же не спал и не мечтал работать в Венгрии, но люди прилетели, пообщались, мы поняли друг друга. А главное, наши цели совпали – они хотели быть первыми, я хочу быть первым. Наш тренерский штаб привык решать задачи. Как говорил один человек, главное – не где и за сколько, а с кем. С этими принципами мы до сих пор и работаем, ничего не меняется», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».

В венгерском «Ференцвароше» Черчесов отработал с декабря 2021 года по июль 2023-го. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Венгрии и один раз выиграла Кубок страны. Прежде Черчесов возглавлял сборную России, с которой добрался до 1/4 финала чемпионата мира — 2018.