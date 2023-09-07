Баженов: выступить за команду ветеранов «Спартака» — особенная ценность и ответственность

Экс-полузащитник «Спартака» Никита Баженов высказался о попадании в состав «Спартака» на ретроматч памяти Ильи Цымбаларя против сборной мира.

«Обычная ли игра для меня или нечто особенное? Я не разделяю матчи, для меня они все особенные. Выступить за команду ветеранов «Спартака» — особенная ценность и ответственность. С другой стороны, ощущение праздника, желание, чтобы зрители получили удовольствие, организаторы, те люди, которые выйдут на поле. Это объединяет людей, позволяет игрокам вспомнить, что они делали на поле, и показать зрителям, что и сейчас они кое-что могут.

Будет ли в игре жёсткое противоборство или всё завершится дружеским ничейным результатом? Думаю, что спортивная составляющая будет. Посмотрим, как пойдёт матч. Но все последние игры, в которых я играл за «Спартак» в ретроматчах, были с зарубами, все заводились. Не было каких-то договорённостей. Здесь люди играют на старании, с характером. Хотелось бы, чтобы было много атак, много голов, чтобы болельщики сполна насладились игрой», — приводит слова Баженова Metaratings.

Матч памяти Цымбаларя состоится 9 сентября на домашней арене «Спартака». Встреча начнётся в 19:00 мск.