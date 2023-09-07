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Тренер «Родины» Парфёнов: с ЦСКА был предметный разговор по Тимошенко

Тренер «Родины» Парфёнов: с ЦСКА был предметный разговор по Тимошенко
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Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к форварду команды Ивану Тимошенко.

«Был предметный разговор, насколько знаю. А дальше не ко мне вопрос. Готов ли он к Российской Премьер-Лиге? Мне кажется, надо ещё качественно провести определённый отрезок и быть максимально готовым. РПЛ — это другая лига», — приводит слова Парфёнова издание «РБ Спорт».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что ЦСКА рассматривает возможность приобретения 24-летнего Тимошенко. Отмечалось, что клуб Мелбет Первой лиги готов был продать российского нападающего этим летом за € 1,5 млн, но стороны не договорились о сделке. В минувшем сезоне Тимошенко забил 16 мячей в 34 матчах. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 600 тысяч.

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