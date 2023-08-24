«Родина» отдала нападающего в аренду в «Шинник»

Нападающий «Родины» Игорь Андреев проведёт текущий сезон в «Шиннике» на правах аренды, сообщил столичный клуб на своей странице в VK. При этом москвичи продлили контракт с 22-летним форвардом. Новое соглашение рассчитано до июня 2026 года.

Андреев перешел в «Родину» из «Краснодара». Сначала форвард играл за московский клуб на правах аренды, а перед прошлым сезоном подписал полноценный контракт.

За это время Андреев вошел в число лучших бомбардиров за всю историю клуба. В общей сложности за «Родину» и «Родину-2» форвард провел 68 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач. В текущем сезоне он сыграл в трёх матчах.

Нападающий присоединится в Ярославле к защитнику Дмитрию Шадринцеву, который ранее также перешел в «Шинник» из «Родины» на правах аренды.