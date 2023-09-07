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Египет U23 — Россия: стал известен состав команды Карпина

Египет U23 — Россия: стал известен состав команды Карпина
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Сегодня, 7 сентября, состоится товарищеский матч сборной Египта U23 (олимпийской сборной) с национальной командой России. Игра пройдёт на стадионе «Суэц» в Египте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
07 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Египет U23
1-й тайм
0 : 0
Россия

Стартовый состав сборной России: Агкацев, Александров, Васильев, Гладышев, Лангович, Литвинов, Мусаев, Хлусевич, Коваленко, Кузнецов, Прохин.

Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Россиянам предстоит провести несколько товарищеских матчей.

Во время паузы на матчи сборных российская национальная команда проведёт три товарищеских матча: с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября) и со сборной Катара (12 сентября).

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