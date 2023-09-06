Сборная России играет с Египтом. Кто из молодых впечатлит Карпина? LIVE

Сегодня, 7 сентября, состоится товарищеский матч между олимпийской сборной Египта и командой России – точнее одной из её частей. Валерий Карпин с более взрослыми и опытными футболистами полетит в Катар, а ребята помоложе сыграют с египетскими сверстниками в Суэце.
Кстати, Валерий Карпин призвал со всей серьёзностью отнестись к этой встрече. Даже не смотря на то, что тренер будет с другой половиной игроков сначала в России, а затем – в Катаре.
«Когда нас отстранили отовсюду, мы всегда говорили, что хотим познакомиться с молодыми футболистами. Сейчас появилась вот такая возможность. Ребята точно сыграют. Олимпийская сборная Египта готовится к Олимпиаде. Для наших ребят это хороший соперник»
Египет – титулованная сборная. Она чаще остальных брала Кубок Африки, а её олимпийская команда весьма регулярно представлена в футбольных турнирах соответствующих соревнований.
С олимпийским Египтом сборная России сыграет дважды: вторая встреча назначена на 11 сентября. Матч пройдёт там же в Суэце.
Список футболистов, прилетевших в Каир накануне
Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА);
Защитники: Виктор Александров («Пари НН»), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все – «Ростов»), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба – «Спартак»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив»);
Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Никита Ермаков (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов («Пари НН»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Даниил Кузнецов («Рубин»);
Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).
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