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Египет U23 – Россия, прямая онлайн-трансляция товарищеского матча, 7 сентября 2023 года, где смотреть,

Сборная России играет с Египтом. Кто из молодых впечатлит Карпина? LIVE
«Чемпионат»
Египет – Россия
Аудио-версия:
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Валерий Георгиевич будет дистанционно следить за командой.

Сегодня, 7 сентября, состоится товарищеский матч между олимпийской сборной Египта и командой России – точнее одной из её частей. Валерий Карпин с более взрослыми и опытными футболистами полетит в Катар, а ребята помоложе сыграют с египетскими сверстниками в Суэце.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
07 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Египет U23
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кстати, Валерий Карпин призвал со всей серьёзностью отнестись к этой встрече. Даже не смотря на то, что тренер будет с другой половиной игроков сначала в России, а затем – в Катаре.

Валерий Карпин
Валерий Карпин
главный тренер сборной России

«Когда нас отстранили отовсюду, мы всегда говорили, что хотим познакомиться с молодыми футболистами. Сейчас появилась вот такая возможность. Ребята точно сыграют. Олимпийская сборная Египта готовится к Олимпиаде. Для наших ребят это хороший соперник»

Египет – титулованная сборная. Она чаще остальных брала Кубок Африки, а её олимпийская команда весьма регулярно представлена в футбольных турнирах соответствующих соревнований.

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С олимпийским Египтом сборная России сыграет дважды: вторая встреча назначена на 11 сентября. Матч пройдёт там же в Суэце.

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Список футболистов, прилетевших в Каир накануне

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА);

Защитники: Виктор Александров («Пари НН»), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все – «Ростов»), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба – «Спартак»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив»);

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Никита Ермаков (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов («Пари НН»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Даниил Кузнецов («Рубин»);

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

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