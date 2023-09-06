Сборная России играет с Египтом. Кто из молодых впечатлит Карпина? LIVE

Сегодня, 7 сентября, состоится товарищеский матч между олимпийской сборной Египта и командой России – точнее одной из её частей. Валерий Карпин с более взрослыми и опытными футболистами полетит в Катар, а ребята помоложе сыграют с египетскими сверстниками в Суэце.

Кстати, Валерий Карпин призвал со всей серьёзностью отнестись к этой встрече. Даже не смотря на то, что тренер будет с другой половиной игроков сначала в России, а затем – в Катаре.

Валерий Карпин главный тренер сборной России «Когда нас отстранили отовсюду, мы всегда говорили, что хотим познакомиться с молодыми футболистами. Сейчас появилась вот такая возможность. Ребята точно сыграют. Олимпийская сборная Египта готовится к Олимпиаде. Для наших ребят это хороший соперник»





Египет – титулованная сборная. Она чаще остальных брала Кубок Африки, а её олимпийская команда весьма регулярно представлена в футбольных турнирах соответствующих соревнований.

С олимпийским Египтом сборная России сыграет дважды: вторая встреча назначена на 11 сентября. Матч пройдёт там же в Суэце.