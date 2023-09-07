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Гладилин — об отставке Евсеева из «Факела»: руководители поторопились

Гладилин — об отставке Евсеева из «Факела»: руководители поторопились
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Бывший наставник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал отставку главного тренера «Факела» Вадима Евсеева.

«Думаю, что руководители поторопились. Игры были на хорошем уровне, но результата пока не было. Никакой трагедии нет, ряд команд сейчас неудачно играет. Это решают всё равно руководители клуба, что там произошло, трудно сказать и объяснить», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Евсеев возглавлял воронежскую команду с 1 мая 2023 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Коллектив под руководством Евсеева победил в одном матче, сыграл вничью также в одном матче, но проиграл пять игр, четыре из которых были на старте чемпионата России по футболу.

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