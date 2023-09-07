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Скира: Пепе расторг контракт с «Арсеналом» и перейдёт в «Трабзонспор»

Скира: Пепе расторг контракт с «Арсеналом» и перейдёт в «Трабзонспор»
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Ивуарийский футболист Николя Пепе завершил процедуру расторжения контракта с лондонским «Арсеналом» и перейдёт в турецкий «Трабзонспор», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, Николя заключит краткосрочную сделку с турецким клубом до июня 2024 года, с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, «Арсенал» купил Пепе в 2019 году у «Лилля» за € 80 млн. Предыдущий сезон ивуарийский нападающий провёл в аренде в «Ницце», за которую сыграл 28 матчей во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и одним результативным пасом. По данным интернет-портала Transfermarkt, актуальная рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

После четырёх сыгранных туров «Трабзонспор» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции. В активе клуба шесть набранных очков.

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