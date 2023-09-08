«Балтика» запустила в продажу футболки с фото стычки Лазарева и Клаудиньо

Официальный магазин калининградской «Балтики» объявил о продаже новых футболок, связанных со стычкой полузащитника Владислава Лазарева и бразильца санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо.
На футболке написано: «Дерзость и молодость», а также нанесено фото момента стычки футболистов «Балтики» и «Зенита».
Напомним, «Балтика» в группе C Пути РПЛ Кубка России обыграла «Зенит» с минимальным преимуществом – 1:0. Именно в этом матче произошла стычка Лазарева и Клаудиньо, которая привела к появлению новой футболки в магазине калининградской команды.
Отметим, что в Российской Премьер-Лиге «Балтика» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с тремя набранными очками после семи сыгранных туров. Команда одержала победу лишь над воронежским «Факелом» со счётом 2:1, а в остальных шести встречах проиграла.
- 8 сентября 2023
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