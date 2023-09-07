Игрок «Балтики» Энрикес: в РПЛ тяжело. Если будем работать, сможем исправить ситуацию

Нападающий калининградской «Балтики» Анхело Энрикес подвёл итоги старта сезона-2023/2024 для команды Сергея Игнашевича.

«Шансы «Балтики» в РПЛ? Мы понимаем, что тут тяжело. Мы не выиграли много матчей. Если мы будем работать, сможем исправить ситуацию. Настроение в команде из-за поражений? Очевидно, не самое лучшее. Мы знаем, что много ошибаемся, но у нас есть время исправить ситуацию», — сказал Энрикес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Балтика» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Калининградская команда набрала только три очка в семи матчах внутреннего первенства, одержав победу над «Факелом» (2:1) во 2-м туре.