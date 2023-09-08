Пилипчук: в «Краснодаре» другая тренерская идея, но главная заслуга принадлежит Галицкому

Бывший тренер московского «Спартака» и словенского «Целе» Роман Пилипчук прокомментировал неожиданное лидерство «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге и отдал должное владельцу «быков» Сергею Галицкому.
«Краснодар» очень удивляет. Молодёжь местная вместе с иностранцами — молодцы. Но наибольшая заслуга в прогрессе клуба, конечно же, принадлежит Галицкому. Плюс в этом году в команде другая тренерская идея. Она нас немного отвела от того «Краснодара», который был раньше. Главное, что этот футбол приносит команде пользу: они сегодня лидеры чемпионата. Да, впереди ещё длинный отрезок, но даже промежуточное первое место — уже успех для «Краснодара». «Динамо» тоже потихоньку набирает обороты и поднимается в таблице», – сказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Напомним, на данный момент после семи туров в РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 17 очками.
- 8 сентября 2023
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