Экс-тренер «Спартака» Пилипчук раскрыл подробности своей отставки из словенского «Целе»

56-летний специалист Роман Пилипчук объяснил собственную отставку из словенского футбольного клуба «Целе».

«В чемпионате девять туров не проигрывали. Мне сказали, что «Целе» выбрал другой вектор развития. Это решение клуба, никаких обид нет. Расстались спокойно.

Когда ты комплектуешь команду и проводишь полностью подготовительный период, естественно, рассчитываешь продолжать работу. За неделю до начала сезона мы сыграли с «Трабзонспором» (2:2) и уже были готовы к чемпионату. Конечно, я удивился решению руководителей. Но тут ничего не сделаешь», — сказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 6 июня 2022 года Роман был назначен главным тренером словенского клуба «Целе».