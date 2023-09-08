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Павел Погребняк официально развёлся с супругой Марией после 14 лет в браке

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Павел Погребняк развёлся с супругой Марией, сообщает Преображенский районный суд города Москвы.

В июле суд зарегистрировал иск Марии Погребняк (Шаталовой) о расторжении брака супругов, имеющих детей. Вчера, 7 сентября, суд вынес решение на основании заключения сторонами мирового соглашения.

Решение суда

Погребняк и Шаталова венчались в 2006 году, спустя три года официально зарегистрировали брак. Родители воспитывают троих сыновей.

Напомним, Погребняк за свою карьеру успел поиграть за подмосковные «Химки», ярославский «Шинник», московский «Спартак», «Томь, «Зенит», немецкий «Штутгарт», английский «Рединг», московское «Динамо», ленинградский «Тосно» и екатеринбургский «Урал».