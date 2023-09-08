Созин: вчера играла не сборная России, а те, кто на подходе. Здорово, что Карпин их собрал

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о товарищеском матче национальной команды России с олимпийской сборной Египта. Встреча прошла вчера, 7 сентября, и завершилась вничью со счётом 1:1.
«Тренерский штаб сборной России – молодцы. Вчера мы увидели игру команды, которая на подходе к сборной. Да, это не сборная России, все это понимают. Но это лучшие из тех, кто может оказаться в ней в ближайшее время. Здорово, что Карпин их собрал, посмотрел в деле и в быту. Соперник был не так важен, важна эта работа с теми, кто на подходе к команде. И я не удивлюсь, если Агкацев, Оганесян или Хлусевич будут вызваны в следующий раз на сбор основы. А если кому-то нужно на основу смотреть сейчас – пожалуйста, для вас есть матч с Катаром», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 8 сентября 2023
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