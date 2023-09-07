«Такое недопустимо». Карпин после матча России с Египтом жёстко прошёлся по своим игрокам

Сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1) в товарищеской встрече. Этот матч стал первым из трёх для нашей команды в сентябре. Впереди – ещё одна игра с Египтом U23, а также матч с Катаром (на матчах будут разные составы). А в прошедшей встрече сборная России (по сути, её второй состав) испытывала проблемы в первом тайме. Игра не совсем получалась, а ещё и пропустили на седьмой минуте. Но во втором тайме команда Карпина исправилась: на 46-й минуте забил вышедший на замену Степан Оганесян, да и выглядела наша сборная интереснее. А что об прошедшем матче думает главный тренер Валерий Карпин? Ниже слова наставника, который после матча выглядел нереально выжатым. Кажется, что главная причина в нереальной жаре.

— В чем главный плюс этой игры?

— Думаю, что этот матч был полезен для нас. Получили нужную нам информацию. Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Так сложилась игра, это нормально. У нас люди только позавчера познакомились.

— В самом конце матча вы были очень злы. Чем были недовольны?

— Действиями в обороне в концовке. Диагонали проходят. Не буду называть имён, но такое недопустимо.

— Вы имена всех игроков запомнили? Успели выучить имена всех игроков?

— Нет. По фамилиям — да, а по именам сложно. Сегодня иногда кричал по фамилиям. Луис (помощник Карпина) сидел, долго изучал, выучил всех. Молодец! Мне было некогда.

— Насколько вообще нужен матч в такую жару?

— Конечно, было бы лучше, если мы сыграли в Москве. В двадцать градусов играть легче. Но мы живём в тех условиях, в которых мы находимся. Если бы мы жили в нормальных условиях, не думаю, что мы бы играли здесь с Египтом. Хочется другого, но есть, что есть. Нужно поблагодарить всех игроков, без разницы, кто и как сыграл. В такую жару стоять на бровке не очень комфортно, мягко говоря. Я уже не говорю про бег. Хотя я не ощутил того, что жара спала во втором тайме. Но мы вышли более подготовленными уже. Мы поняли, как играет Египет. Может быть, из-за этого и удалось прибавить.

ЕГИПЕТ U23 — РОССИЯ — 1:1 Фото: rfs.ru

А вот что поводу итогов встречи думает защитник Даниил Денисов, вышедший на поле на 82-й минуте: «Одни из самых тяжелых условий, в которых играл в футбол в жизни. Египет был, наверное, более адаптирован к такой погоде, но для нас это не должно быть оправданий. Во втором тайме лучше получалось выходить из обороны, хорошо работал прессинг. С настроем ни у кого проблем нет. Мы играем за сборную, не важно, кто выходит против тебя. Это сборная».

А Даниил Хлусевич рассказал о требованиях Карпина, а также о необходимости подобных товарищеских матчей: «Я знаю требования Карпина, для многих они были в новинку, конечно. Перестроиться очень тяжело. За сборную всегда хочется играть, надевать родные цвета. Это большая мотивация. Матч был важен, потому что играла молодёжь. Это будущее страны, молодое поколение. Так что, конечно, они нужны».