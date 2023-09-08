Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин: после начала СВО отношение ко мне во Франции не изменилось

Головин: после начала СВО отношение ко мне во Франции не изменилось
Комментарии

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, что по отношению к нему ничего не изменилось во Франции после начала специальной военной операции.

«Лично ко мне ничего в отношении не изменилось и не отразилось после начала СВО. Я готов выйти с капитанской повязкой. Но пока об этом не разговаривали.

У нас совсем мало игроков играет в Европе. Но не сказал бы, что востребованности как таковой в игроках нет», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android