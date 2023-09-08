Экс-игрок «Рубина» Янн М’Вила может перейти в «Аль-Шабаб»

33-летний французский полузащитник Янн М’Вила может пополнить состав аравийского клуба «Аль-Шабаб», сообщает Foot Mercato.

В конце прошлого сезона истёк контракт М’Вила с греческим «Олимпиакосом», и футболист получил статус свободного агента. По информации французского издания, прошлым летом хавбеком интересовался «Фулхэм», который искал потенциальную замену Жоау Пальинье, но до конкретного предложения дело не дошло. Теперь в услугах бывшего игрока казанского «Рубина» заинтересован клуб аравийской лиги «Аль-Шабаб». Трансферное окно в Саудовской Аравии закрылось сегодня, 8 сентября, однако статус свободного агента позволяет М’Вила совершить переход.

М’Вила является воспитанником французского «Ренна». До перехода в «Олимпиакос» Янн защищал цвета «Сент-Этьена», куда хавбек перешёл в январе 2018 года из казанского «Рубина». В период выступлений за «Рубин» футболист сдавался в аренду «Интеру» и «Сандерленду».

В сборную Франции вызывался с 2010 по 2012 год. За национальную команду хавбек провёл 22 матча и забил один гол.

В минувшем розыгрыше чемпионата Греции М’Вила провёл 31 матч, в котором отметился одной результативной передачей.