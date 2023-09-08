Экс-игрок «Рубина» Янн М’Вила может перейти в «Аль-Шабаб»

33-летний французский полузащитник Янн М’Вила может пополнить состав аравийского клуба «Аль-Шабаб», сообщает Foot Mercato.
В конце прошлого сезона истёк контракт М’Вила с греческим «Олимпиакосом», и футболист получил статус свободного агента. По информации французского издания, прошлым летом хавбеком интересовался «Фулхэм», который искал потенциальную замену Жоау Пальинье, но до конкретного предложения дело не дошло. Теперь в услугах бывшего игрока казанского «Рубина» заинтересован клуб аравийской лиги «Аль-Шабаб». Трансферное окно в Саудовской Аравии закрылось сегодня, 8 сентября, однако статус свободного агента позволяет М’Вила совершить переход.
М’Вила является воспитанником французского «Ренна». До перехода в «Олимпиакос» Янн защищал цвета «Сент-Этьена», куда хавбек перешёл в январе 2018 года из казанского «Рубина». В период выступлений за «Рубин» футболист сдавался в аренду «Интеру» и «Сандерленду».
В сборную Франции вызывался с 2010 по 2012 год. За национальную команду хавбек провёл 22 матча и забил один гол.
В минувшем розыгрыше чемпионата Греции М’Вила провёл 31 матч, в котором отметился одной результативной передачей.
- 8 сентября 2023
-
22:29
-
22:24
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
22:05
-
22:04
-
21:54
-
21:50
-
21:33
-
21:18
-
21:18
-
21:05
-
20:57
-
20:53
-
20:44
-
20:41
-
20:40
-
20:34
-
20:31
-
20:30
-
20:26
-
20:14
-
20:07
-
20:07
-
19:55
-
19:54
-
19:48
-
19:47
-
19:43
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:35
-
19:32