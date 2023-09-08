Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран оценил своё состояние после перенесённой операции.

«Мне уже лучше.

Вернусь ли к ближайшему матчу? Как врачи скажут», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Ранее сегодня, 8 сентября, генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Юран перенёс операцию.

«Показания к операции были экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает», — написал Мелик-Гусейнов.

В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» на выезде сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится в пятницу, 15 сентября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России после семи туров.