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Источник: «Пари НН» рассматривает вариант подписания Дзагоева

Источник: «Пари НН» рассматривает вариант подписания Дзагоева
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«Пари Нижний Новгород» может подписать контракт с 33-летним полузащитником Аланом Дзагоевым в случае продажи 20-летнего хавбека Ярослава Михайлова, информирует Metaratings.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Михайлов интересен «Зениту» и «Локомотиву», а Дзагоеву предлагают занять должность в ЦСКА, но сам Алан хочет продолжать играть. При этом источники «Чемпионата» сообщали, что полузащитник близок к переходу в греческий «ПАС Ламия 1964».

Напомним, прошлым летом Дзагоев покинул казанский «Рубин», где провёл сезон-2022/2023. С 2008 года по сентябрь 2022 года Алан играл за ЦСКА, проведя за команду 395 матчей, забив 77 голов и отдав 93 результативные передачи. Вместе с красно-синими Дзагоев стал трёхкратным чемпионом России.

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Источник: ЦСКА предлагает Дзагоеву должность в клубе, но Алан хочет продолжать играть
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