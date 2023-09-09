Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский и азербайджанский вратарь Магомедалиев перешёл в «Адана Демирспор»

Российский и азербайджанский вратарь Магомедалиев перешёл в «Адана Демирспор»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Карабах» объявил о переходе 29-летнего вратаря сборной Азербайджана Шахрудина Магомедалиева, имеющего российское происхождение, в турецкий «Адана Демирспор».

«Шахрудин Магомедалиев перешёл в турецкий клуб «Адана Демирспор». Благодарим Шахрудина, который присоединился к нашей команде в 2016 году, за его услуги и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» – сообщила пресс-служба «Карабаха».

Магомедалиев является воспитанником московского «Торпедо», также числился игроком любительского «Строгино» и махачкалинского «Анжи», однако на профессиональном уровне в России не выступал. В 2013 году вратарь переехал в Азербайджан, где защищал цвета «Шахдага», «Сумгаита» и «Карабаха».

Добавим, что ранее состав «Карабаха» пополнил другой российский голкипер Андрей Лунёв.

Материалы по теме
«В Москве меня даже смотреть не хотели». Вратарь из России — среди открытий евросезона
Эксклюзив
«В Москве меня даже смотреть не хотели». Вратарь из России — среди открытий евросезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android