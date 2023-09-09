Российский и азербайджанский вратарь Магомедалиев перешёл в «Адана Демирспор»

Футбольный клуб «Карабах» объявил о переходе 29-летнего вратаря сборной Азербайджана Шахрудина Магомедалиева, имеющего российское происхождение, в турецкий «Адана Демирспор».

«Шахрудин Магомедалиев перешёл в турецкий клуб «Адана Демирспор». Благодарим Шахрудина, который присоединился к нашей команде в 2016 году, за его услуги и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» – сообщила пресс-служба «Карабаха».

Магомедалиев является воспитанником московского «Торпедо», также числился игроком любительского «Строгино» и махачкалинского «Анжи», однако на профессиональном уровне в России не выступал. В 2013 году вратарь переехал в Азербайджан, где защищал цвета «Шахдага», «Сумгаита» и «Карабаха».

Добавим, что ранее состав «Карабаха» пополнил другой российский голкипер Андрей Лунёв.