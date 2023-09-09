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Тренер Украины Ребров: найти слабые стороны у сборной Англии очень тяжело

Тренер Украины Ребров: найти слабые стороны у сборной Англии очень тяжело
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча 5-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Англии. Встреча состоится сегодня, 9 сентября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мне не нужно мотивировать своих игроков: они читают новости, разговаривают с ребятами на фронте. Каждый игрок сборной постоянно думает об Украине. Мы знаем, почему мы здесь и за что играем. Игроки понимают свою цель, и мы идём к ней.

Найти слабые стороны у сборной Англии очень тяжело. Но мы должны сосредотачиваться на нашей игре и понимать, как противостоять этому сопернику. У Англии очень сильная команда. Несмотря на кадровые проблемы, у неё есть два-три состава», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

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