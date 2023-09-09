Женский ЦСКА разгромил «Ростов» со счётом 7:0

Завершился матч 20-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Ростов». Команды играли на стадионе «Новые Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой. ЦСКА одержал победу со счётом 7:0.
На 11-й минуте счёт открыла полузащитница хозяек Маргарита Черномырдина. Через две минуты Франциска Ордега упрочила преимущество ЦСКА. На 39-й минуте полузащитница Надежда Смирнова забила третий мяч хозяек. Через минуту полузащитница «Ростова» Ольга Пестерева отправила мяч в собственные ворота. Во втором тайме Смирнова оформила дубль, а также отличились защитница Юлия Плешкова и нападающая Татьяна Гладис Эводо Экого.
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 57 очков после 20 матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 19 очков.
- 9 сентября 2023
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