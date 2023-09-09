«Зенит» объявил о переходе Вильсона Изидора из «Локомотива»
Поделиться
Нападающий Вильсон Изидор перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из московского «Локомотива» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».
Отмечается, что клубы достигли соглашения об аренде нападающего с опционом выкупа. Договор действует до конца сезона-2023/2024.
«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Вильсона Изидора в Петербурге и желает забивать ещё больше — в сине-бело-голубых цветах», — написано в заявлении санкт-петербургского клуба.
Французский нападающий перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Изидор провёл четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету две игры и один гол в Фонбет Кубке России.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
16:44
-
16:42
-
16:38
-
16:31
-
16:20
-
16:15
-
16:15
-
16:07
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:53
-
15:40
-
15:32
-
15:30
-
15:26
-
15:20
-
15:09
-
15:02
-
15:00
-
14:53
-
14:30
-
14:24
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:05
-
13:59
-
13:53
-
13:52
-
13:49
-
13:38
-
13:35
-
13:34
-
13:30
Партнерский контент