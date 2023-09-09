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«Зенит» объявил о переходе Вильсона Изидора из «Локомотива»

«Зенит» объявил о переходе Вильсона Изидора из «Локомотива»
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Нападающий Вильсон Изидор перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из московского «Локомотива» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

Отмечается, что клубы достигли соглашения об аренде нападающего с опционом выкупа. Договор действует до конца сезона-2023/2024.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Вильсона Изидора в Петербурге и желает забивать ещё больше — в сине-бело-голубых цветах», — написано в заявлении санкт-петербургского клуба.

Французский нападающий перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Изидор провёл четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету две игры и один гол в Фонбет Кубке России.

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