Черчесов: матч легенд великолепен. Больше всего был рад видеть болельщиков

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о матче между легендами московского «Спартака» и сборной мира, посвящённом памяти Ильи Цымбаларя (2:1).

«Сегодняшнее мероприятие великолепно! Кого больше всего рад видеть? Болельщиков», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч памяти Цымбаларя состоялся сегодня, 9 сентября, на домашней арене «Спартака» «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча началась в 19:00 мск. Место на тренерском мостике «Спартака» заняли Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавил Массимо Каррера. Илья Цымбаларь — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Он ушёл из жизни 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.