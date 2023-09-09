Переход Юлиана Дракслера в катарский клуб не состоится

Немецкий полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер не перейдёт в катарский «Аль-Ахли», о чём сообщалось ранее. Об этом информирует журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По сведениям источника, 29-летний игрок останется в парижском клубе.
Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» и «Аль-Ахли» (Доха) достигли договорённости по поводу перехода немецкого полузащитника в катарский клуб.
Дракслер перешёл в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в 2017 году. Парижский клуб заплатил за полузащитника € 36 млн. Контракт немца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6 млн.
Прошлый сезон Дракслер провёл в аренде в лиссабонской «Бенфике», за которую сыграл 18 матчей во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми мячами.
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