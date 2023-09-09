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Игроки «ПСЖ» Верратти и Дракслер достигли соглашения с катарскими клубами

Игроки «ПСЖ» Верратти и Дракслер достигли соглашения с катарскими клубами
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После нескольких недель переговоров два игрока «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти и Юлиан Дракслер достигли соглашения о переходе в катарскую лигу, сообщает L’Equipe.

По информации авторитетного издания, итальянский полузащитник Марко Верратти в ближайшие дни присоединится к «Аль-Араби» после более чем десяти лет пребывания во французской столице. Хавбек согласовал условия личного контракта, в то время как соглашение между двумя клубами было заключено несколько дней назад. Сообщается, что сумма трансфера составит € 40-50 млн. Верратти, впрочем, ещё предстоит пройти медицинское обследование.

Кроме того, в катарский чемпионат перейдёт и нынешний одноклубник Верратти, немецкий вингер Юлиан Дракслер. Немец также не входит в планы тренерского штаба парижан и должен присоединиться к «Аль-Ахли» (Доха), с которым достигнута полная договорённость относительно этого трансфера.

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