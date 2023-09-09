Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниэль Ольмо получил травму в матче с Грузией

Даниэль Ольмо получил травму в матче с Грузией
Комментарии

Полузащитник сборной Испании и «Лейпцига» Даниэль Ольмо получил травму во время матча «Фурия Роха» с Грузией. Об этом информирует официальный аккаунт «быков» в «твиттере».

Сообщается, что во время матча Испании с национальной командой Грузии Ольмо получил травму правого колена. Футболист в начале следующей недели вернётся в Лейпциг, где пройдёт необходимое медицинское обследование, в ходе которого станет известно, на какой срок игрок выбыл из строя.

Напомним, вчера, 8 сентября, сборная Испании одержала победу в матче с Грузией со счётом 7:1. На 38-й минуте Даниэль Ольмо забил гол, доведя счёт до разгромного.

После этого матча «Фурия Роха» набрала шесть очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы А.

Материалы по теме
Испания деклассировала сборную Грузии, забив семь голов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android