Даниэль Ольмо получил травму в матче с Грузией

Полузащитник сборной Испании и «Лейпцига» Даниэль Ольмо получил травму во время матча «Фурия Роха» с Грузией. Об этом информирует официальный аккаунт «быков» в «твиттере».

Сообщается, что во время матча Испании с национальной командой Грузии Ольмо получил травму правого колена. Футболист в начале следующей недели вернётся в Лейпциг, где пройдёт необходимое медицинское обследование, в ходе которого станет известно, на какой срок игрок выбыл из строя.

Напомним, вчера, 8 сентября, сборная Испании одержала победу в матче с Грузией со счётом 7:1. На 38-й минуте Даниэль Ольмо забил гол, доведя счёт до разгромного.

После этого матча «Фурия Роха» набрала шесть очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы А.