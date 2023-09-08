Испания деклассировала сборную Грузии, забив семь голов

Завершился матч группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Грузии и Испании. Игру принимал стадион «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси, Грузия. Финальный свисток зафиксировал счёт – 7:1 в пользу испанцев.

Первый тайм завершился с разгромным счётом 4:0 в пользу Испании. На 22-й минуте Альваро Мората вывел испанцев вперёд, замкнув головой навес Марко Асенсио. На 28-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия. На 38-й минуте Даниэль Ольмо довёл дело до разгрома, забив третий гол Испании ударом в ближний угол, а спустя всего две минуты Мората оформил дубль.

В самом начале второго тайма Грузия отквитала один гол – на 49-й минуте отличился Георгий Чакветадзе. Затем Испания забила ещё три мяча. Мората оформил хет-трик на 66-й минуте, спустя две минуты Нико Уильямс забил шестой гол испанцев, а подвёл черту под разгромом юный Ламин Ямал, ставший самым молодым автором гола в истории «Фурии Роха».

Испания поднялась на второе место в турнирной таблице группы А, на счету команды шесть очков в трёх матчах. Сборная Грузии занимает теперь четвёртое место с четырьмя очками. Лидером группы является национальная команда Шотландии, победившая во всех предыдущих четырёх матчах.