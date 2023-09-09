Отель Криштиану Роналду принял пострадавших от землетрясения в Марокко

Отель форварда сборной Португалии и «Аль‑Насра» Криштиану Роналду, находящийся в Марокко, бесплатно принял пострадавших от землетрясения, произошедшего в стране. Об этом информирует Marca со ссылкой на эфир телеканала Canal 24 Horas.
Сообщается, что гостиница португальского нападающего Pestana CR7 Marrakech находится в Марракеше и имеет четыре звезды. В ней расположены фитнес‑центр, ресторан и открытый бассейн.
Напомним, в Марокко произошло разрушительное землетрясение. Более 1000 человек погибли, сотни получили ранения. Из-за инцидента матч сборной Марокко с Либерией в рамках отбора на Кубок африканских наций был перенесён на более позднюю дату.
Есть сведения, что это землетрясение стало самым разрушительным в стране за последние 120 лет. Оно частично разрушило историческую часть города Марракеш, признанную наследием ЮНЕСКО.
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