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Гол Бонгонда помог сборной ДР Конго отобраться на Кубок африканских наций

Гол Бонгонда помог сборной ДР Конго отобраться на Кубок африканских наций
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Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда забил один из мячей сборной ДР Конго в матче с Суданом.

Встреча проходила в субботу, 9 сентября, и завершилась победой ДР Конго со счётом 2:0. Эта победа позволила конголезцам квалифицироваться в финальную стадию Кубка африканских наций.

27-летний Бонгонда дебютировал за сборную ДР Конго в феврале 2022 года. С тех пор игрок принял участие в семи встречах национальной команды, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами. Стоит отметить, что на молодёжном уровне Тео представлял Бельгию.

Сборная ДР Конго выиграла свою отборочную группу, набрав 12 очков в шести играх. Второе место в группе I, дающее право выступить на Кубке африканских наций, заняла сборная Мавритании.

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