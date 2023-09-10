Игрок «Ньюкасла» Барнс может начать выступать за сборную Шотландии
Поделиться
Английский полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Харви Барнс рассматривает возможность смены спортивного гражданства, сообщает Sky Sports.
По информации источника, Барнс раздумает над тем, чтобы представлять сборную Шотландии на международном уровне.
25-летний футболист родился в английском городе Бёрнли. Игрок имеет в своём активе десять матчей за сборную Англии до 20 лет, четыре игры за национальную команду до 21 года, а также один раз Барнс принял участие в товарищеском матче за основную сборную Англии в 2020 году.
В нынешнем сезоне Харви провёл четыре игры за «сорок», в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 сентября 2023
-
12:30
-
12:29
-
12:14
-
12:12
-
11:53
-
11:34
-
11:32
-
11:30
-
11:23
-
11:21
-
11:17
-
11:15
-
11:10
-
11:04
-
11:00
-
10:58
-
10:52
-
10:41
-
10:36
-
10:33
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:07
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:35
-
09:35
-
09:21
-
09:16
-
09:11
-
08:50
-
08:47
Партнерский контент