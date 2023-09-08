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Шотландия не оставила шансов Кипру в матче отбора на Евро-2024

Шотландия не оставила шансов Кипру в матче отбора на Евро-2024
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Завершился матч 5-го тура группы А отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Кипра и Шотландии. Встреча прошла на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке. Гости одержали победу со счётом 3:0.

Счёт был открыт уже на 6-й минуте, когда полузащитник Скотт Мактоминей отличился с передачи Джона Макгинна. Спустя 10 минут шотландцы удвоили преимущество благодаря голу Райана Портеуса. Ассист на свой счёт записал Джек Хендри. А на 30-й минуте гости организовали последний мяч встречи. На этот раз Макгинну ассистировал Мактоминей — 3:0.

По итогам прошедшего матча сборная Шотландии укрепилась на первой строчке турнирной таблицы группы А, набрав максимально возможное количество очков в пяти играх, а у Кипра ноль очков и последнее место.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 21:45 МСК
Кипр
Окончен
0 : 3
Шотландия
0:1 Мактоминей – 6'     0:2 Портеус – 16'     0:3 Макгинн – 30'    
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