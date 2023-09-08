Шотландия не оставила шансов Кипру в матче отбора на Евро-2024

Завершился матч 5-го тура группы А отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Кипра и Шотландии. Встреча прошла на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке. Гости одержали победу со счётом 3:0.

Счёт был открыт уже на 6-й минуте, когда полузащитник Скотт Мактоминей отличился с передачи Джона Макгинна. Спустя 10 минут шотландцы удвоили преимущество благодаря голу Райана Портеуса. Ассист на свой счёт записал Джек Хендри. А на 30-й минуте гости организовали последний мяч встречи. На этот раз Макгинну ассистировал Мактоминей — 3:0.

По итогам прошедшего матча сборная Шотландии укрепилась на первой строчке турнирной таблицы группы А, набрав максимально возможное количество очков в пяти играх, а у Кипра ноль очков и последнее место.