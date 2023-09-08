Шотландия не оставила шансов Кипру в матче отбора на Евро-2024

Завершился матч 5-го тура группы А отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Кипра и Шотландии. Встреча прошла на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке. Гости одержали победу со счётом 3:0.
Счёт был открыт уже на 6-й минуте, когда полузащитник Скотт Мактоминей отличился с передачи Джона Макгинна. Спустя 10 минут шотландцы удвоили преимущество благодаря голу Райана Портеуса. Ассист на свой счёт записал Джек Хендри. А на 30-й минуте гости организовали последний мяч встречи. На этот раз Макгинну ассистировал Мактоминей — 3:0.
По итогам прошедшего матча сборная Шотландии укрепилась на первой строчке турнирной таблицы группы А, набрав максимально возможное количество очков в пяти играх, а у Кипра ноль очков и последнее место.
- 8 сентября 2023
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