«Аль-Иттихад» пытался приобрести Ришарлисона в последний день трансферного окна

Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» сделал предложение о покупке форварда «Тоттенхэма» Ришарлисона в последний день трансферного окна на Ближнем Востоке, сообщает Sky Sports.
26-летний бразильский нападающий выступает за лондонский клуб с начала сезона-2022/2023. С тех пор он принял участие в 40 матчах за «шпор», в которых сумел отметиться четырьмя забитыми голами и отдать три результативные передачи. Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2027 года, а интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 48 млн.
Напомним, в летнее трансферное окно саудовский «Аль-Иттихад» пополнился такими футболистами, как Карим Бензема, Н'Голо Канте, Жота, Луис Фелипе и Фабиньо. Возглавляет команду португалец Нуну Эшпириту Санту.
- 10 сентября 2023
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