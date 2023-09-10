«Аль-Иттихад» пытался приобрести Ришарлисона в последний день трансферного окна

Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» сделал предложение о покупке форварда «Тоттенхэма» Ришарлисона в последний день трансферного окна на Ближнем Востоке, сообщает Sky Sports.

26-летний бразильский нападающий выступает за лондонский клуб с начала сезона-2022/2023. С тех пор он принял участие в 40 матчах за «шпор», в которых сумел отметиться четырьмя забитыми голами и отдать три результативные передачи. Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2027 года, а интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 48 млн.

Напомним, в летнее трансферное окно саудовский «Аль-Иттихад» пополнился такими футболистами, как Карим Бензема, Н'Голо Канте, Жота, Луис Фелипе и Фабиньо. Возглавляет команду португалец Нуну Эшпириту Санту.