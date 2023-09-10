«У нас стоит такая задача». Тренер «СКА-Хабаровск» Шаронов — о борьбе за выход в РПЛ

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги с «Волгарём» (1:1).
«Если говорить про первый тайм, то мы допустили одну ошибку и пропустили лёгкий гол. Нам было тяжело что-то предпринять в первой половине матча, но мы постарались это сделать во второй. Мы владели территорией. Нам нужно играть быстрее. В тех условиях, в которых мы находились, это максимум, как мы могли передвигать мяч по полю, поэтому итоговый счёт ничейный.
Сможет ли «СКА-Хабаровск» побороться за выход в РПЛ? У нас стоит такая задача. Мы готовимся к каждой игре. Футболисты прилагают максимум усилий для того, чтобы выигрывать каждый матч», — приводит слова Шаронова пресс-служба «СКА-Хабаровск».
«СКА-Хабаровск» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после девяти матчей. «Волгарь» находится на последней, 18-й строчке, заработав три очка. Турнирную таблицу возглавляет владикавказская «Алания» (19).
- 10 сентября 2023
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