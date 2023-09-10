«СКА-Хабаровск» и «Волгарь» поделили очки в матче 9-го тура Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и астраханский «Волгарь». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Итоговый результат — 1:1.

На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Волгаря» Кирилл Косарев. Хозяевам удалось отыграться во втором тайме. На 73-й минуте форвард Саид Алиев реализовал пенальти.

«СКА-Хабаровск» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после девяти матчей. «Волгарь» находится на последней, 18-й строчке, заработав три очка. Турнирную таблицу возглавляет владикавказская «Алания» (19).