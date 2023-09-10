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Ханс-Дитер Флик освобождён от должности главного тренера сборной Германии

Ханс-Дитер Флик освобождён от должности главного тренера сборной Германии
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Немецкий футбольный союз (DFB) уволил Ханс-Дитера Флика с поста главного тренера сборной. Также отправлены в отставку его помощники: Маркус Зорг и Данни Рёль.

«Сборной Германии нужен новый импульс после недавних разочаровывающих результатов. Нам нужно вернуть дух оптимизма и уверенности перед чемпионатом Европы, который пройдёт в нашей стране. Лично для меня это одно из самых трудных решений за время пребывания на посту директора, потому что я ценю профессиональные и человеческие качества Ханси Флика и его помощников.

Вместе с тем спортивные успехи являются главным приоритетом для Немецкого футбольного союза, поэтому решение было неизбежным», – приводит слова директора DFB Бернда Нойендорфа пресс-служба организации.

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