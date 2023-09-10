Источник: «Гремио» сделает всё возможное, чтобы Бительо играл за «Динамо»

Бразильский «Гремио» очень хочет продать полузащитника Бительо в московское «Динамо». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

По информации источника, бразильскому клубу очень нужны деньги, так как за это трансферное окно он не продал ни одного игрока. Решение может быть принято завтра, 11 сентября. Похоже, футболист готов играть в России.

Ранее сообщалось, что «Гремио» принял предложение по Бительо. «Динамо» предложило за 23-летнего футболиста € 10 млн.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 7 млн. В текущем сезоне Бительо принял участие в 43 матчах за бразильский клуб, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.