Какие трансферы нужны топ-клубам РПЛ перед дедлайном. Самые большие проблемы у «Спартака»

У клубов РПЛ осталось совсем мало времени на усиление. Летнее трансферное окно в России закрывается на следующей неделе, 14 сентября. А какая из команд с чемпионскими амбициями больше всех нуждается в новичках и кто именно им нужен? Вникаем в положение топ-клубов.

«Спартак»: жизненно необходим сильный опорник

За семь туров красно-белые пропустили уже 12 мячей — это лишь 10-й показатель надёжности в лиге. Одна из причин проблем сзади — отсутствие качественного полузащитника-разрушителя.

Самую высокую активность при обороне из центральных полузащитников демонстрирует Наиль Умяров. При этом у него среднее качество успешных отборов и единоборств. Интересно, что если спартаковец преуспевает в 50% предпринятых отборов, то зенитовец Вильмар Барриос — в 75%.

Если сейчас Гильермо Абаскалю нужен большой объём оборонительной активности от опорника, то за неимением лучшего варианта он вынужден ставить Умярова. В то же время Наиль мало того что имеет пробелы при разрушении чужих замыслов, так ещё и является самым слабым звеном красно-белых при наступлении. Он уступает всем партнёрам по амплуа в точности передач вперёд.

В нынешнее трансферное окно «Спартак» обновил оборону, приобретя левого защитника Олега Рябчука из пирейского «Олимпиакоса» и центрального защитника Срджана Бабича из «Альмерии». В сумме красно-белые отдали за футболистов € 11 млн (здесь и далее — по данным Transfermarkt). Опорник пока приобретён не был, хотя, если верить СМИ, Абаскаль ещё в мае высказывал пожелание усилить эту позицию.

Абаскаль использует схему с двумя центральными защитниками и играет в атакующий футбол. Для его футбола качественный опорник просто жизненно необходим.

Выбор игроков в атаке у красно-белых приличный, но не помешала бы качественная подмена Александру Соболеву. Шамар Николсон и Кейта Бальде уехали, и сейчас под ним сидит только 19-летний Павел Мелёшин. Если с Соболевым вдруг что-то случится, равноценной замены нет.

«Спартак» в кубковом матче с «Динамо»

«Локомотив»: нужна альтернатива Артёму Дзюбе

Железнодорожники с Дзюбой на поле и без него — две разные команды. Как в плане атакующей производительности, так и в плане результатов. С Артёмом средняя результативность «Локо» за одну игру в нынешнем сезоне — 2,2 гола (11 в пяти матчах), без него — один гол (два в двух матчах). С экс-игроком сборной России красно-зелёные взяли 67% возможных очков (10 из 15), без него — 33% (2 из 6).

Когда Артём на поле, он может либо продавить защитников и забить из штрафной, либо отойти в глубину и зацепиться за пас любой сложности, заодно освободив пространство впереди для более резвых партнёров. Когда Дзюбы на поле нет, так строить свою игру «Локо» уже не может.

Главному тренеру «Локо» Михаилу Галактионову хочется, чтобы альтернатива Дзюбе была, о чём он признавался пресс-службе клуба.

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» «Скажу так: нам на эту позицию нужен игрок, который будет Артёма безболезненно заменять по антропометрии. Когда его нет, вместо него сейчас выходит легковесный нападающий, структура игры немного видоизменяется. Качеств Артёма не хватает, когда его нет, и не хватает игрока такого плана, если его по разным причинам нет. Нам бы хотелось, чтобы на его место выходил более габаритный футболист».

Острой необходимости усиливать другие позиции в это трансферное окно у «Локо» нет. Может показаться, что в укреплении нуждается оборона — соперники регулярно создают остроту у ворот Ильи Лантратова. Но это только на первый взгляд.

Опорная зона «Локо» закрыта Дмитрием Бариновым и Артёмом Карпукасом — игрок в стартовый состав здесь не нужен. За две позиции на флангах обороны сражаются сразу пятеро футболистов — Наир Тикнизян, Илья Самошников, Максим Ненахов, Марио Митай и Александр Сильянов. При подписании игроков такого амплуа будет переизбыток кадров.

Центр обороны? Стабильного сочетания здесь нет, но у самих защитников неплохие индивидуальные показатели. Особенно у 22-летнего Ивана Кузьмичёва — 85% успешных отборов и 70% удачных единоборств сзади. Чтобы он и его сверстник Евгений Морозов заматерели, обоим нужно играть. Это касается и 22-летнего Лукаса Фассона. Ещё один важный нюанс — помимо профильных центральных защитников, в центре обороны может сыграть Митай, у которого в нынешнем сезоне 80% успешных отборов и 63% удачных единоборств при защите.

«Локомотив» в матче 7-го тура РПЛ с «Балтикой»

«Зенит»: был необходим атакующий игрок после ухода Малкома

Кажется, в лице Изидора клуб из Санкт-Петербурга такого футболиста нашёл.

После ухода Малкома «Зенит» отказался от схемы с двумя центральными защитниками — теперь команда Сергея Семака успешно играет либо по расстановке 3-5-2, либо по схеме 3-4-3. Изидора можно вписать в любую формацию — парень способен играть как на острие, так и на левом фланге атаки. Важно, что он хорошо адаптирован к игре в России: в 42 матчах за «Локо» забил 19 мячей и отдал семь голевых передач.

«Зенит» в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком»

«Зенит» в матче 6-го тура РПЛ с «Уралом»

Другие позиции на данный момент в усилении не нуждаются. Когда в «Гавр» ушёл Далер Кузяев, в центр поля был оперативно приобретён у «Сочи» 19-летний Александр Коваленко. Плюс в центр поля рвётся его одногодка Дмитрий Васильев. Учитывая, что, помимо Малкома и Кузяева, среднюю и атакующую линии никто не покинул, ситуация складывается вполне рабочая.

О необходимости дополнительно усиливать линию обороны не приходится говорить по двум причинам. Первая: приехал Марио Фернандес. Его трансфер позволяет задействовать Вячеслава Караваева в центре защиты. Вторая: в центре обороны осваивается Страхиня Эракович, которого купили у «Црвены Звезды» за € 8 млн, и вот-вот восстановится после травмы Родригао, лидер защиты в прошлом сезоне.

ЦСКА: после потери Медины и Зайнутдинова требуется левый защитник

Этим летом ЦСКА потерял сразу двух игроков левой бровки — сначала в «Спартак» ушёл игравший на этой позиции весной Хесус Медина, чуть позже в «Бешикташ» перебрался начинавший нынешний сезон в обозначенной зоне Бактиёр Зайнутдинов.

Минувшим летом ЦСКА договорился о подписании левого защитника Жуниньо Капишаба из «Ред Булл Брагантино», но трансфер сорвался в последний момент по политическим причинам.

Из игроков, которые до сих пор есть в расположении Владимира Федотова, слева в нынешнем сезоне играли Иван Обляков и Милан Гаич. На дистанции оба варианта сомнительны. Иван атакует гораздо лучше, чем обороняется, и полезнее действует ближе к атаке — с начала 2023 года у него шесть голов и пять голевых передач за 1972 минуты, большинство этих действий он совершил весной при игре в атакующей тройке. Для Милана позиция игрока левой бровки нова и менее удобна — он правша. К тому же серб даже на родной позиции справа малопродуктивен в атаке — три голевых действия (2+1) с начала года за 2154 минуты.

С другими позициями ситуация у ЦСКА легче. Атакующую тройку удалось разнообразить чилийцем Виктором Давилой и узбеком Аббосбеком Файзуллаевым, правый фланг — бразильцем Келлвеном, оборона станет мощнее после восстановления Игоря Дивеева и Ильи Агапова. Кстати, если не получится найти новичка на левый фланг, то после возвращения травмированных туда можно вернуть из центра обороны Мойзеса. То есть даже слева ситуацию критичной назвать нельзя.

Иногда можно услышать мнение, что ЦСКА нужен креативный и продуктивный в созидании футболист в центр поля. Проблема в том, что такого игрока трудно найти. В схеме Федотова (3-4-3) от центральных хавбеков в первую очередь требуются мобильность и большой объём работы. Если при таких характеристиках игрок ещё и продуктивен впереди, то обычно он едет сразу в одну из топ-5 лиг Европы, а не в Россию. Впрочем, исключения бывают — например, зенитовец Вендел.

ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ с «Зенитом»

«Динамо»: Личке нужно для начала разобраться с имеющимися футболистами

Марцел Личка бодро начал в новой команде — после семи туров по набранным очкам (14) бело-голубые уступают лишь «Краснодару» (17).

Сила «Динамо» — в атаке: по забитым мячам (15) команда уступает только «Крыльям Советов» (17). Впереди богатый выбор футболистов: уже 11 игроков отметились результативными действиями. Летом удалось насытить вариативность в нападении за счёт приобретения у ЦСКА Хорхе Карраскаля за € 3,5 млн. При этом колумбийцу нужно ещё очень постараться, чтобы пробиться в стартовый состав.

В обороне всё хуже — 12 пропущенных мячей. Но это нормально для строящейся атакующей команды. Важно другое — есть предпосылки для повышения надёжности и без трансферов.

Во-первых, Личка уже показал тактическую гибкость. Когда «Динамо» обыграло на выезде «Зенит», в ходе встречи тренер успешно перешёл на три центральных защитника. Во-вторых, был приобретён центральный полузащитник Луис Чавес. Мексиканец обладает навыками разрушения. В центре поля он будет играть либо с Диего Лаксальтом, либо с Даниилом Фоминым. Если в каком-либо матче бело-голубым потребуется более надёжный защитник слева, чем Дмитрий Скопинцев, то трансфер Чавеса позволяет сдвинуть в оборону Лаксальта.

В-третьих, у «Динамо» большой выбор центральных защитников: уже сейчас есть Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес и Николас Маричал. Плюс восстанавливается после травмы крестообразных связок Милан Майсторович. А ещё в центре обороны может сыграть Сергей Паршивлюк.

«Динамо» в матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом»

«Краснодар»: нет откровенно слабых позиций

Владимир Ивич сумел наладить организованную игру сзади, в результате чего команда пока пропустила лишь два мяча — меньше всех в лиге.

Ко двору в «Краснодаре» пришлись центральный защитник Витор Тормена, приобретённый у «Браги» за € 3 млн, и левый защитник Лукас Оласа, купленный у «Вальядолида» за € 2 млн. Оба играли в недавнем матче РПЛ со «Спартаком», в котором южане победили (2:0).

Впереди у «быков» есть футболисты, которые способны сделать результат из ничего. В первую очередь это Эдуард Сперцян (4 гола + 1 пас) и Джон Кордоба (3+1). Со скамейки игру готовы усиливать Ильзат Ахметов, Кади Боржес и Олакунле Олусегун. То есть глубина состава присутствует.

Прямо сейчас для «Краснодара» важнее не сломать ничего из того, что уже работает, чем добавить что-то новое.

«Краснодар» в матче 7-го тура РПЛ со «Спартаком»

Если суммировать, самый нуждающийся в трансфере клуб — «Спартак». Проблему недостающего качественного опорника у Абаскаля никак не получается замаскировать вот уже много месяцев, а также требуется центральный нападающий. Но время есть, хоть его и немного.