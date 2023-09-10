«Тюмень» прервала 4-матчевую победную серию «Алании»
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Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой Лиги между владикавказской «Аланией» и «Тюменью». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Команды разошлись миром — 1:1.
Счёт был открыт в конце первого тайма, когда «Алания» вышла вперёд благодаря голу нападающего Ислама Машукова. В начале второго тайма тюменский коллектив сравнял счёт. Забитым мячом отметился защитник Александр Бем.
Владикавказский клуб потерял очки впервые с матча с «Акроном» (0:1), который прошёл 6 августа в рамках 4-го тура чемпионата. На данный момент «Алания» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 20 очками. «Тюмень» находится на шестой позиции, набрав 14 очков.
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