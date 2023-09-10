Гвардиола резко отреагировал на плотный график футбольных клубов

Главный тренер английского «Манчестер Сити», испанец Хосеп Гвардиола рассказал о сложном календаре футбольной команды, который сопровождается огромным количеством матчей.
«Это проигрышная битва, если только игроки не встанут и не скажут: «Давайте не будем играть». Остальное — проигранная битва, делать нечего. Они заставляют вас ехать в Азию, в США, на очень сильные матчи, дерби, большие матчи. Люди падают и будут падать, потому что «шоу должно продолжаться», – приводит слова Гвардиолы AS.
Напомним, ранее Гвардиола неоднократно высказывался на тему большого количества матчей за сезон, которые приводят к увеличению количества получаемых футболистами травм.
Отметим, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы сделал требл, став чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Лиги чемпионов.
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