Гвардиола резко отреагировал на плотный график футбольных клубов

Главный тренер английского «Манчестер Сити», испанец Хосеп Гвардиола рассказал о сложном календаре футбольной команды, который сопровождается огромным количеством матчей.

«Это проигрышная битва, если только игроки не встанут и не скажут: «Давайте не будем играть». Остальное — проигранная битва, делать нечего. Они заставляют вас ехать в Азию, в США, на очень сильные матчи, дерби, большие матчи. Люди падают и будут падать, потому что «шоу должно продолжаться», – приводит слова Гвардиолы AS.

Напомним, ранее Гвардиола неоднократно высказывался на тему большого количества матчей за сезон, которые приводят к увеличению количества получаемых футболистами травм.

Отметим, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы сделал требл, став чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Лиги чемпионов.