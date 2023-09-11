Игрок «Ман Юнайтед» Антони опубликовал переписку с девушкой, обвинившей его в насилии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони поделился скриншотами своих переписок в соцсетях с Ингрид Ланой, одной из женщин, обвинивших его в сексуальном и физическом насилии.

Как пояснил сам футболист, сделал он это с целью пролить свет на историю с обвинениями: «Я бы предпочёл этого не делать, но я вынужден опубликовать небольшую часть разговоров с Ингрид. Это доказывает, что у нас было одно свидание и оно было согласованным. С этой мошенницей всё будет решено в суде», — написал Антони в социальных сетях.

— Это зависит от тебя, любовь моя. Он просто оставил меня здесь.

— Ничего, поговори с ним и пойдём вместе хахаха

— Если хочешь, я буду ждать тебя голой здесь, в постели, лол.

— Это может быть вкусно, хахаха. Я приземлился сейчас.

— Оставайся с Богом, я скоро поеду в аэропорт. Я хотела встретиться с тобой. Знай, что всё это не из-за секса. Ты мой свет, храни тебя Бог. Мне кажется, это только начало многих наших совместных благ, не только материальных, главным образом духовных. Мы ничего не берем из этого мира. То, что мы оставим после себя, — это наше наследие и воспоминания. Целую тебя, увидимся в любой день.

— Не злись. У меня слезы наворачиваются, когда я вижу это. Я бы никогда не причинила тебе вреда. Ты мне не доверяешь?

— Это не вопрос доверия, я просто не думаю, что было правильно делать скриншоты с экрана и сохранять их. Не думаю, что это круто, поэтому, пожалуйста, удали всё это. Я тебе доверяю, но я не думаю, что было правильно так делать.

— Антони, я удалила всё это. Ты всё ещё злишься на меня? Мне осталось только удалить всё из облака, но я не знаю как. Поговори со мной!

— Доброе утро, любимый!

— Доброе утро, красавица! Как дела?

— Отлично! Сменила прическу.

На опубликованных скриншотах не видно, кто ведёт диалог, но полузащитник «красных дьяволов» утверждает, что разговаривает с Ланой. Ранее Ингрид Лана утверждала, что Антони пригласил её к себе домой и толкнул к стене, в результате чего она ударилась головой.

«Он пытался завязать со мной отношения, а я этого не хотела. Когда я пришла к нему домой по его приглашению, я поняла, что у него были скрытые мотивы», — сказала Лана в интервью.