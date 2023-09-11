Гацкан: Карпину хватает сил на совмещение постов в «Ростове» и сборной России

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан заявил, что тренеру Валерию Карпину хватает сил на совмещение постов в сборной России и ростовском клубе.

«Карпину хватает сил на совмещение постов в «Ростове» и сборной России. Национальная команда пока не участвует в турнирах, только товарищеские игры. Нету жёсткой подготовки к каким‑то важным турнирам. Да, ребята играют, Карпин вместе с ними тратит несколько дней на подготовку. Потом он быстро возвращается в клуб», — приводит слова Гацкана «Матч ТВ».

Напомним, Карпин возглавил «Ростов» в конце 2017 года. В июле 2021 года он был назначен главным тренером сборной и в августе покинул донскую команду. С марта 2022 года 54-летний специалист стал совмещать работу в клубе и сборной России.