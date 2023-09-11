Баринов: жалко ребят в Египте. Здесь, в Катаре, условия получше

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался об условиях нахождения в Катаре перед товарищеской игрой с местной национальной командой.

«Был здесь на финале чемпионата мира, поэтому с большими стадионами более-менее знаком. Супер, правда жарко — никогда не сталкивался с такой жарой, но на стадионе есть все условия: поле отличное, кондиционеры работают – осталось только в футбол играть. У ребят в Египте условия похуже, чем у нас, так что мне их, наверное, жалко», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Катаре состоится во вторник, 12 сентября, на стадионе «Эль-Джануб». Начало игры – в 18:15 мск.