Баринов: жалко ребят в Египте. Здесь, в Катаре, условия получше
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался об условиях нахождения в Катаре перед товарищеской игрой с местной национальной командой.
«Был здесь на финале чемпионата мира, поэтому с большими стадионами более-менее знаком. Супер, правда жарко — никогда не сталкивался с такой жарой, но на стадионе есть все условия: поле отличное, кондиционеры работают – осталось только в футбол играть. У ребят в Египте условия похуже, чем у нас, так что мне их, наверное, жалко», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, товарищеский матч между сборными России и Катаре состоится во вторник, 12 сентября, на стадионе «Эль-Джануб». Начало игры – в 18:15 мск.
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