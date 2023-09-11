Игорь Федотов рассказал, когда ожидает возвращения Карасёва к работе на матчах Лиги наций

Российский арбитр Игорь Федотов высказал мнение, когда судья Сергей Карасёв вернётся к работе на матчах Лиги наций УЕФА.
«Назначать будут всех. И самого Карасёва назначат на какой-нибудь негромкий матч Лиги наций. Этого я жду в следующую международную паузу. Потихоньку всё будет. Но игра Казахстана и Армении — это не то, после чего можно говорить, что всё исправилось и наших арбитров начали назначать. Дайте Европу — тогда скажем», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Сегодня, 11 сентября, стало известно, что бригада российских арбитров, возглавляемая Верой Опейкиной, получила назначение на матч женской Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Армении и Казахстана.
Ранее появлялась информация, что Сергей Карасёв в ближайшее время может получить назначение на матч под эгидой УЕФА.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С марта 2022 года арбитры из России не получали назначений на официальные международные матчи.
- 11 сентября 2023
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