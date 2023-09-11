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В «Локомотиве» рассказали о планах создать вторую команду

В «Локомотиве» рассказали о планах создать вторую команду
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о планах образовать вторую команду.

«На последнем совете директоров мы обсудили тему создания системы и выстраивания вертикали от академии до основной команды. Одна из ступенек между молодёжкой и основой — это та самая, грубо говоря, вторая команда, где молодые спортсмены могли бы дошлифовывать своё мастерство. Когда ребята выходят из молодёжки, большинству нужно два-три года на то, чтобы развивать свои навыки на взрослом уровне. Есть единицы, которые становятся исключением, как Пиняев или Салтыков, но их мало.

Что это будет за команда, пока не определились. Договорились в сентябре-октябре обсудить этот вопрос со специалистами и принять правильное решение.

Когда должна быть создана команда? Наверное, в течение следующего года. Какого уровня? На все эти вопросы специалистам надо будет ответить. Везде есть свои плюсы и минусы. Существует достаточно много вариантов. Новую команду назовём «Казанкой»? Ещё не определились. Давайте дождёмся октября», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

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