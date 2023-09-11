Александр Григорян покинул «Кубань»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский тренер Александр Григорян был уволен из «Кубани». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Профессиональный футбольный клуб «Кубань» и главный тренер Александр Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом расторгнут.

Григорян возглавил нашу команду в мае этого года. Под его руководством «Кубань» провела 12 официальных игр, в которых одержала две победы, три раза сыграла вничью и семь раз проиграла.

Руководство профессионального футбольного клуба «Кубань» благодарит Александра Виталиевича и желает ему успешного продолжения карьеры», — написано в заявлении краснодарского клуба.

Отмечается, что имя нового наставника «Кубани» будет сообщено в ближайшее время.

«Кубань» занимает 17-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги после девяти туров, набрав пять очков.