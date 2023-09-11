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Источник: Вадим Евсеев возглавит «Кубань»

Источник: Вадим Евсеев возглавит «Кубань»
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Российский тренер Вадим Евсеев возглавит краснодарскую «Кубань». Об этом сообщил Sport24.

Сегодня, 11 сентября, «Кубань» объявила об уходе главного тренера Александра Григоряна. Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Григорян возглавил «Кубань» в мае этого года. Под его руководством краснодарский клуб провёл 12 официальных игр, в которых одержал две победы, три раза сыграл вничью и семь раз проиграл. Отмечалось, что имя нового наставника «Кубани» будет сообщено в ближайшее время.

«Кубань» занимает 17-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги после девяти туров, набрав пять очков.

Напомним, ранее Вадим Евсеев покинул воронежский «Факел». Это произошло 5 сентября.

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