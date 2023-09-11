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Григорян прокомментировал свой уход из «Кубани»

Григорян прокомментировал свой уход из «Кубани»
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Российский тренер Александр Григорян прокомментировал свой уход из краснодарской «Кубани», выступающей в Мелбет Первой лиге.

«Так получилось, что с первого дня как я принял «Кубань», не было ни одного спокойно прожитого дня, всё было посвящено работе. Я рассчитывал, что будет, как это неоднократно было в других командах, где сохранялась прописка в ФНЛ и следующий сезон начинался мощно и уверенно. К сожалению, этого не произошло.

Мой экспромт: «Кубань» была, «Кубань» есть, «Кубань» будет… Думаю, чтобы воплотить его в жизнь, пришло время мне уйти. Освободить дорогу человеку, который сейчас сможет что-то дать «Кубани». Думаю, что те результаты, которые к 9-му туру показала команда, не соответствуют ни уровню игроков, ни амбициям клуба. Благодарен всем за доверие и желаю удачи!» — приводит слова Григоряна пресс-служба «Кубани».

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