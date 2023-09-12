Португалия в матче с Люксембургом одержала свою самую крупную победу в истории

Завершился матч 6-го тура группы J отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Португалии и Люксембурга. Португалия забила девять безответных мячей в ворота соперника — 9:0.

Эта победа стала для сборной Португалии самой крупной в истории. Ранее португальцы дважды выигрывали со счётом 8:0 у Лихтенштейна в 1994 и 1999 годах, а также разгромили Кувейт с аналогичным результатом в 2003 году.

Сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы J. Команда набрала 18 очков после шести матчей. Португальцы имеют отличную разницу забитых и пропущенных мячей — 24:0.

Напомним, игру из-за дисквалификации пропускал нападающий «Аль-Насра» и капитан национальной команды Криштиану Роналду.