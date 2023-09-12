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Португалия — Люксембург, 9:0, рекорд по забитым голам, 11 сентября 2023, отборочный матч Евро-2024

Сборная Португалии установила монструозный рекорд. И это с Роналду на скамейке!
Константин Кринский
Сборная Португалии установила монструозный рекорд
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Так крупно они ещё не побеждали.

Сборная Португалии дома стёрла в порошок команду Люксембурга, забив девять безответных мячей. Сразу по нескольким причинам эта встреча стала исторической.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 6-й тур
11 сентября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
9 : 0
Люксембург
1:0 Инасиу – 12'     2:0 Рамуш – 18'     3:0 Рамуш – 34'     4:0 Инасиу – 45+4'     5:0 Жота – 57'     6:0 Орта – 67'     7:0 Жота – 77'     8:0 Фернандеш – 83'     9:0 Феликс – 88'    

Люксембург за два матча пропустил от Португалии 15 голов! Но поражает не только это. Вот две причины запомнить этот матч надолго:

  • Португалия никогда прежде не выигрывала с отрывом в девять голов;
  • Люксембург повторил антирекорд – ранее 0:9 дважды проиграли Англии.
Португальцы радуются

Португальцы радуются

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Эта встреча действительно оказалась праздником футбола для хозяев: забили семь разных футболистов, столько же сделали голевые передачи. Да и голы залетали на любой вкус: после скоростных атак и позиционных, в ближние углы и дальние, со стандартов и с игры.

Главный тренер сборной Люксембурга

Главный тренер сборной Люксембурга

Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Но для главного тренера люксембуржцев Люка Хольтца вечер явно не удался: коуч не выдержал напряжения (или позора?) и ушёл в подтрибунное помещение уже после восьмого гола на 84-й минуте. Вряд ли специалист досматривал игру по телевизору в раздевалке.

Ну и главное – в этой фактурной зарубе не принимал участия Криштиану Роналду. Легендарный футболист пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек и наблюдал за происходящим со скамейки. Расстроился, наверное, что не вышел на поле.

Кстати, Португалия – ну просто монстры! Победили во всех шести матчах квалификации с общим счётом 24:0!

Евро - 2024. Отборочный турнир. Таблицы групп
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