Так крупно они ещё не побеждали.

Сборная Португалии установила монструозный рекорд. И это с Роналду на скамейке!

Сборная Португалии дома стёрла в порошок команду Люксембурга, забив девять безответных мячей. Сразу по нескольким причинам эта встреча стала исторической.

Люксембург за два матча пропустил от Португалии 15 голов! Но поражает не только это. Вот две причины запомнить этот матч надолго:

Португалия никогда прежде не выигрывала с отрывом в девять голов;

Люксембург повторил антирекорд – ранее 0:9 дважды проиграли Англии.

Португальцы радуются Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Эта встреча действительно оказалась праздником футбола для хозяев: забили семь разных футболистов, столько же сделали голевые передачи. Да и голы залетали на любой вкус: после скоростных атак и позиционных, в ближние углы и дальние, со стандартов и с игры.

Главный тренер сборной Люксембурга Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Но для главного тренера люксембуржцев Люка Хольтца вечер явно не удался: коуч не выдержал напряжения (или позора?) и ушёл в подтрибунное помещение уже после восьмого гола на 84-й минуте. Вряд ли специалист досматривал игру по телевизору в раздевалке.

Ну и главное – в этой фактурной зарубе не принимал участия Криштиану Роналду. Легендарный футболист пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек и наблюдал за происходящим со скамейки. Расстроился, наверное, что не вышел на поле.

Кстати, Португалия – ну просто монстры! Победили во всех шести матчах квалификации с общим счётом 24:0!